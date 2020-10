“Evento annullato ma non vi rimborsiamo” | è bufera sul Giardino delle Zucche

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPignataro Maggiore (Ce) – Eventoma nessun rimborso per chi aveva acquistato il tagliando d’ingresso. E’suldi Pignataro Maggiore. I proprietari, dopo l’ultima ordinanza di De Luca, hanno annunciato su Facebook che ilresterà chiuso e che anche gli eventi programmati per Halloween non avranno luogo. Una beffa nella beffa per chi aveva prenotato una visita, in quanto il tagliando – nonostante le ben note cause di forza maggiore – non è rimborsabile: “Tuttavia per non penalizzarvi ulteriormente per i biglietti pagati (escluso i biglietti a costo zero) aventi data compressa dal 22 Ottobre al 1 Novembre sarà consentito utilizzarli per ...