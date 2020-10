Eva Henger, no al GF Vip con la figlia Mercedesz: “Nella casa litigherei dal primo giorno con tutti” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La tensione avanza per Eva Henger. Ospite di casa Chi – programma Instagram dell’omonima rivista diretta da Alfonso Signorini – la Henger ha ammesso di non aver recuperato il suo rapporto con la figlia Mercedesz. Da un anno ormai le due sono in lite e neppure il lockdown sembra averle fatte riavvicinare. Secondo l’attrice la causa sarebbe l’influenza negativa che il suo compagno, Lucas Peracchi, esercita sulla figlia. Tanto che Eva ha ripreso ad attaccare pubblicamente l’ex tronista di Uomini e Donne, colpevole a suo parere dei contrasti nati con la figlia. Stando a quanto da lei dichiarato, sarebbe proprio Lucas ad impedire un riavvicinamento da parte di Mercedesz. La Henger si è anche detta a ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La tensione avanza per Eva. Ospite diChi – programma Instagram dell’omonima rivista diretta da Alfonso Signorini – laha ammesso di non aver recuperato il suo rapporto con la. Da un anno ormai le due sono in lite e neppure il lockdown sembra averle fatte riavvicinare. Secondo l’attrice la causa sarebbe l’influenza negativa che il suo compagno, Lucas Peracchi, esercita sulla. Tanto che Eva ha ripreso ad attaccare pubblicamente l’ex tronista di Uomini e Donne, colpevole a suo parere dei contrasti nati con la. Stando a quanto da lei dichiarato, sarebbe proprio Lucas ad impedire un riavvicinamento da parte di. Lasi è anche detta a ...

supermalaxx : Eva Henger, no al Grande Fratello Vip. Gira una voce: 'Mercedesz e Lucas Peracchi, colpaccio Signorini' - patriziaandreoz : @smileanyway0 @caotica1989 Concordo Propongo pure la versione hard con Eva Henger ignuda che dice 'se non metti la… - peppe62291259 : Non sono mai stato tenero verso la Marcuzzi,specie dopo il GF Vip con Eva Henger,ma stasera è stata brava,garbata e… - Gianlux28_ : RT @ahoy_boy98: IN CHE SENSO LA CONTESSA, GIUCAS CASELLA, ZEQUILA, FLAVIA VENTO E EVA HENGER NOMINATI AGLI OSCAR? ?? #GFVIP - BellopedeMatteo : Zequila: 'Abbiamo fatto un film: io, tu, Flavia Vento, Giucas Casella, Eva Henger. Abbiamo avuto la nomination agli… -