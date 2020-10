Europa League 2020, il debutto delle italiane: Milan all’esame Celtic, Roma con lo Young Boys. Napoli, AZ Alkmaar menomato dal Covid-19 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si comincia a fare sul serio anche in Europa. Domani, giovedì 22 ottobre, avrà inizio l’Europa League: la seconda competizione europea vedrà 48 squadre (più le otto che ‘retrocederanno’ dalla Champions League al termine della fase a gironi) a giocarsi le loro carte per poter alzare il trofeo a Danzica, Polonia. Tra di loro, anche tre squadre italiane con spiccate ambizioni europee come Napoli, Milan e Roma, impegnate in sfide sicuramente abbordabili per ciò che hanno espresso in queste prime settimane di calcio giocato. Iniziamo con i giallorossi, che sono già volati in Svizzera per la sfida contro lo Young Boys e che batteranno il calcio d’inizio alle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si comincia a fare sul serio anche in. Domani, giovedì 22 ottobre, avrà inizio l’: la seconda competizione europea vedrà 48 squadre (più le otto che ‘retrocederanno’ dalla Championsal termine della fase a gironi) a giocarsi le loro carte per poter alzare il trofeo a Danzica, Polonia. Tra di loro, anche tre squadrecon spiccate ambizioni europee come, impegnate in sfide sicuramente abbordabili per ciò che hanno espresso in queste prime settimane di calcio giocato. Iniziamo con i giallorossi, che sono già volati in Svizzera per la sfida contro loe che batteranno il calcio d’inizio alle ...

