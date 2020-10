Enpa | vivaio Appia Antica | a rischio 500 tartarughe

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – L’Ente Nazionale Protezione Animali ha chiesto al Comune di Roma, e in particolare all’assessora delle politiche del verde e del benessere degli animali, Laura Fiorini, di attivarsi nei confronti dei dirigenti che hanno autorizzato lo sgombero immediato di unche ospita specie vegetali particolarmente protette e sotto sequestro, oltre ad alcune centinaia diterrestri. Si tratta di una struttura divenuta un vero e proprio punto di riferimento anche per le amministrazioni pubbliche. Siamo preoccupati soprattutto per le(Testudo hermanni, Testudo marginata, Testudo graeca) tutte specie regolarmente comunicate al CITES, di cui circa 500 sono ancora molto giovani e che hanno gia’ iniziato la loro “ibernazione”, preparandosi cosi’ all’inverno interrandosi. Si ...