Eni: tra 10 aziende Top Performer per report sostenibilità secondo il Wbcsd (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Eni è stata inclusa, per il secondo anno consecutivo, tra le 10 aziende con la migliore reportistica di sostenibilità nell'analisi del World Business Council for Sustainable Development (Wbcsd), classificandosi tra i Top Performer. L'indagine del Wbcsd viene effettuata annualmente con l'obiettivo di migliorare le azioni delle imprese verso una transizione sostenibile. L'edizione di quest'anno ha coinvolto 158 aziende di vari settori. Nell'analisi del Wbcsd Eni è citata come esempio di good practice in ambito 'Sustainability governance', per la chiara descrizione dei ruoli e delle responsabilità del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati sulle tematiche di sostenibilità, e in particolare ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Eni è stata inclusa, per ilanno consecutivo, tra le 10con la miglioreistica di sostenibilità nell'analisi del World Business Council for Sustainable Development (), classificandosi tra i Top. L'indagine delviene effettuata annualmente con l'obiettivo di migliorare le azioni delle imprese verso una transizione sostenibile. L'edizione di quest'anno ha coinvolto 158di vari settori. Nell'analisi delEni è citata come esempio di good practice in ambito 'Sustainability governance', per la chiara descrizione dei ruoli e delle responsabilità del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati sulle tematiche di sostenibilità, e in particolare ...

