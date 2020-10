Eni fra le top 10 aziende Top Performer in sostenibilità

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Eni è stata inclusa nella classifica delle migliori 10per la reportistica sulli sostenibilità. L’indagine, condotta dal World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), viene effettuata annualmente con l’obiettivo di migliorare le azioni delle imprese verso una transizione sostenibile. L’edizione di quest’anno ha coinvolto 158di vari settori ed ha menzonato Eni quale esempio di “good practice” in ambito “Sustainability governance”, grazie alla chiara descrizione dei ruoli e delle responsabilità del CdA e dei Comitati in tema di sostenibilità, in particolare sul clima. Tra gli elementi valutati positivamente c’è anche la distinzione tra ruoli gestionali a livello centrale e locale e la distinzione tra gli obiettivi ...