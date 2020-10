Emma Roberts | «Così ho bloccato mia madre su Instagram»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Prima che Emma Roberts potesse annunciare la propria gravidanza, la madre ha rotto il silenzio. «Sì», ha scritto su Instagram, in risposta ad un fan che le chiedesse se la figlia fosse incinta. «Sono molto eccitata», ha replicato ad un altro, svelando un segreto che l’attrice avrebbe preferito tenere per sé. «È stato un disastro, ed io ho scoperto tutto mentre ero in volo», ha spiegato la ventinovenne a Jimmy Kimmel, «Non ho potuto raggiungerla immediatamente. Non ho potuto chiamarla o attaccarlo. Ho potuto solo mandarle qualche messaggio con iMessage e scriverle su Instagram chiedendole di fermarsi». Cosa che Kelly Cunningham ha fatto senza vedere, però, quale fosse il problema.