Emis Killa feat Jake la Furia: L'ultima volta, guarda il video del singolo

Oggi 21 Ottobre 2020 è uscito in radio il video ufficiale del nuovo singolo L'ultima volta che ha visto duettare Emis Killa e Jake la Furia e a sorpresa un terzo cantante cioè Massimo Pericolo. Si tratta di un singolo particolare, con temi importanti e che sarà apprezzato per la verità e la schiettezza delle parole, taglienti come lame affilate.

MarraMania79 : @drewshug Che bello, no vabbèèèèè ?????????? Marra è il mio preferito in assoluto ?? Io Emis Killa lo seguo principalment… - drewshug : @MarraMania79 persona è uno dei miei preferiti, come cantanti di base li conosco abbastanza tranne emis killa che non mi dice molto - MarraMania79 : @drewshug Ehm... Ne avrei parecchie, a rotazione in questo periodo. Faccio prima a dirti gli album. 'Persona', 'Sta… - twoghostxss : ad ascoltare emis killa siamo rimaste io, io e io medesima - zazoomblog : Video e testo de L’Ultima Volta di Emis Killa e Jake La Furia feat. Massimo Pericolo una lettera agli amici reclusi… -