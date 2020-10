Emiliano avverte il ministro Azzolina “O misure immediate pe flessibilità attività didattiche o ci penso subito io”

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il nodo cruciale per cercare di allentare la morsa dei contagi in Puglia e in tutta Italia resta il problema dei trasporti. Nelle ore di punta, nelle grandi città i mezzi pubblici vengono presi d’assalto, sia dai pendolari che dagli studenti. Per questo motivo il presidente della Regione Puglia, Michele, è stato molto chiaro nel dire che bisogna risolvere il problema, diluendo il flusso degli studenti con un’attività didattica molto più flessibile rispetto a quella attuale. A tal proposito il presidente della regione Puglia ha inviato una lettera aldell’Istruzionenella quale chiede di “adottare immediatamente forme flessibili di attività didattica nelle scuole superiori” altrimenti saranno messi in atto a livello locale ...