Elisabetta Gregoraci, spuntano nuovi flirt. Flavio Briatore e la sorella sbottano: "Basta falsità" - (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Novella Toloni Le rivelazioni fatte dall'ex Miss Italia, Arianna David a Martino 5, hanno scatenato la reazione di Briatore e Marzia Gregoraci che ora chiedono lo stop alle falsità Le ultime dichiarazioni fatte da Arianna David sul presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci hanno aperto un vero e proprio caso. Da giorni sul web si rincorrono le voci sui nomi dei possibili amori che la showgirl calabrese avrebbe fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma le ultime indiscrezioni emerse a Mattino 5 hanno scatenato la dura reazione della famiglia della Gregoraci, primo tra tutti Flavio Briatore. Nell'ultima puntata della trasmissione condotta da Federica Panicucci Arianna David, facendo credere di essere un'amica intima di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Novella Toloni Le rivelazioni fatte dall'ex Miss Italia, Arianna David a Martino 5, hanno scatenato la reazione die Marziache ora chiedono lo stop alle; Le ultime dichiarazioni fatte da Arianna David sul presunto fidanzato dihanno aperto un vero e proprio caso. Da giorni sul web si rincorrono le voci sui nomi dei possibili amori che la showgirl calabrese avrebbe fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma le ultime indiscrezioni emerse a Mattino 5 hanno scatenato la dura reazione della famiglia della, primo tra tutti. Nell'ultima puntata della trasmissione condotta da Federica Panicucci Arianna David, facendo credere di essere un'amica intima di ...

