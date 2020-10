Elisabetta Gregoraci e la frase agghiacciante a Dayane Mello. Scoppia la polemica e per lei si mette male (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lunedì Alfonso Signorini ha chiuso l’ultima puntata del Grande Fratello Vip svelando i nomi dei tre nominati: Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Maria Teresa Ruta. L’ex moglie di Flavio Briatore è finita al televoto dopo essere stata smascherata da Signorini in diretta. Gli attentissimi utenti del web, infatti, avevano notato dei colpetti sospetti al petto e durante l’ultima puntata il giornalista ha chiesto spiegazioni scatenando anche la reazione di Pierpaolo Pretelli, con il quale la Gregoraci ha stretto un legame molto forte. Proprio a causa di quei colpetti, messaggio in codice per qualcuno che sta fuori dalla casa, Tommaso Zorzi ha deciso di nominarla: “Qua nessuno è fesso”, ha detto l’influencer durante le nomination toccandosi il petto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lunedì Alfonso Signorini ha chiuso l’ultima puntata del Grande Fratello Vip svelando i nomi dei tre nominati:e Maria Teresa Ruta. L’ex moglie di Flavio Briatore è finita al televoto dopo essere stata smascherata da Signorini in diretta. Gli attentissimi utenti del web, infatti, avevano notato dei colpetti sospetti al petto e durante l’ultima puntata il giornalista ha chiesto spiegazioni scatenando anche la reazione di Pierpaolo Pretelli, con il quale laha stretto un legame molto forte. Proprio a causa di quei colpetti, messaggio in codice per qualcuno che sta fuori dalla casa, Tommaso Zorzi ha deciso di nominarla: “Qua nessuno è fesso”, ha detto l’influencer durante le nomination toccandosi il petto ...

GrandeFratello : Elisabetta confessa a Pierpaolo: 'Tu sei un punto di riferimento per me...'?? #GFVIP - ovunque_tusia : RT @eeffettodomino: per una volta ha messo da parte la gregoraci e ha tirato fuori elisabetta, e mi è sembrata molto sincera con lui. #gre… - aristocratica7 : RT @zorzando: In un mondo di Elisabetta Gregoraci siate Stefania Orlando?? #GFVIP - LiveNoneladUrso : A Live #noneladurso le rivelazioni choc di Mino Magli, presunto ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci - blujasmine3 : RT @zorzando: In un mondo di Elisabetta Gregoraci siate Stefania Orlando?? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci, spuntano nuovi flirt. Flavio Briatore e la sorella sbottano: "Basta falsità" ilGiornale.it Elisabetta Gregoraci smascherata da Striscia la Notizia: anche lei ha ceduto alla chirurgia

lisabetta Gregoraci è una delle donne più belle del panorama televisivo, ma in molti si sono chiesti se abbia ceduto a qualche ritocchino ...

Che fine ha fatto il libro segreto della Gregoraci?

Clamoroso. Prima di entrare al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci aveva depositato la sua biografia con tanto di aneddoti e racconti rilasciati a un’autrice di Parma. Ma oggi Giornalettismo ha i ...

lisabetta Gregoraci è una delle donne più belle del panorama televisivo, ma in molti si sono chiesti se abbia ceduto a qualche ritocchino ...Clamoroso. Prima di entrare al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci aveva depositato la sua biografia con tanto di aneddoti e racconti rilasciati a un’autrice di Parma. Ma oggi Giornalettismo ha i ...