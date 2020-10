Elisabetta Gregoraci, chi l’aspetta fuori dalla casa del GF? Interviene l’avvocato (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Interviene la sorella di Elisabetta Gregoraci che smentisce la voci messe in giro da Arianna David sulla presunta relazione della showgirl fuori dalla casa del GF Fonte foto: Getty ImagesElisabetta Gregoraci è la donna del momento, uno dei personaggi più chiacchierati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo flirt, mai concluso, con Pierpaolo Pretelli sta facendo discutere e in tanti si chiedono chi c’è ad aspettarla fuori dalla casa più spiata d’Italia. A gettare un po’ di luce – o forse benzina sul fuoco – ci pensa Arianna David. L’ex Miss Italia, ospite in videocollegamento a Mattino 5, ha rivelato ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020)la sorella diche smentisce la voci messe in giro da Arianna David sulla presunta relazione della showgirldel GF Fonte foto: Getty Imagesè la donna del momento, uno dei personaggi più chiacchierati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo flirt, mai concluso, con Pierpaolo Pretelli sta facendo discutere e in tanti si chiedono chi c’è ad aspettarlapiù spiata d’Italia. A gettare un po’ di luce – o forse benzina sul fuoco – ci pensa Arianna David. L’ex Miss Italia, ospite in videocollegamento a Mattino 5, ha rivelato ...

cippins : RT @_Alessio_88: In un mondo di Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi voi siate Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta... #GFVIP https://t.co… - blogtivvu : L’avvocato di Elisabetta Gregoraci sbotta contro Arianna David, precisazioni dopo l’intervento a Mattino 5 #GFVip - tramontidipinti : RT @_Alessio_88: In un mondo di Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi voi siate Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta... #GFVIP https://t.co… - peakyloushelby : RT @_Alessio_88: In un mondo di Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi voi siate Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta... #GFVIP https://t.co… - ssl_ele : RT @GrandeFratello: Elisabetta confessa a Pierpaolo: 'Tu sei un punto di riferimento per me...'?? #GFVIP -