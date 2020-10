Elezioni Usa 2020: la tornata che cambierà la storia? (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Elezioni Usa 2020: la tornata che cambierà la storia? Oltre alla pandemia globale che caratterizza il nostro presente e che ci ha portato a grossi cambiamenti nel quotidiano, il mondo ha gli occhi puntati su un altro grosso avvenimento: le Elezioni presidenziali USA 2020. Evento che, come il coronavirus, porterà nuovi sviluppi e nuovi scenari, generando a cascata una serie di conseguenze che coinvolgeranno ancora una volta il mondo intero. Ad oggi, i due sfidanti sono alle ultime battute di una lunga ed inusuale campagna elettorale, che porterà al voto il 3 di novembre. Gli Stati Uniti sono davanti ad un bivio, forse più del 2016, forse come mai durante la loro storia.Segui Termometro Politico su Google News Elezioni ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 21 ottobre 2020)Usa: lache cambierà la? Oltre alla pandemia globale che caratterizza il nostro presente e che ci ha portato a grossi cambiamenti nel quotidiano, il mondo ha gli occhi puntati su un altro grosso avvenimento: lepresidenziali USA. Evento che, come il coronavirus, porterà nuovi sviluppi e nuovi scenari, generando a cascata una serie di conseguenze che coinvolgeranno ancora una volta il mondo intero. Ad oggi, i due sfidanti sono alle ultime battute di una lunga ed inusuale campagna elettorale, che porterà al voto il 3 di novembre. Gli Stati Uniti sono davanti ad un bivio, forse più del 2016, forse come mai durante la loro.Segui Termometro Politico su Google News...

