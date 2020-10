Elevata capacità antiossidante e alto contenuto in polifenoli e antocianine: ecco i superlieviti e le farine da grani speciali per il pane della salute (Di mercoledì 21 ottobre 2020) superlieviti e farine da grani speciali, anche blu, sono gli ingredienti del pane della salute così come selezionati nei laboratori delle Università di Pisa e di Torino. La particolare “ricetta” emerge da uno studio appena pubblicato sulla rivista “Scientific Reports” del gruppo “Nature”. I ricercatori pisani hanno individuato 39 superlieviti a partire da 139 diversi ceppi. La scelta è stata fatta sulla base dell’attività lievitante, del contenuto in polifenoli e della capacità di neutralizzare i fitati, che sono composti “antinutrizionali” contenuti in varie farine di cereali che inibiscono ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020)da, anche blu, sono gli ingredienti delcosì come selezionati nei laboratori delle Università di Pisa e di Torino. La particolare “ricetta” emerge da uno studio appena pubblicato sulla rivista “Scientific Reports” del gruppo “Nature”. I ricercatori pisani hanno individuato 39a partire da 139 diversi ceppi. La scelta è stata fatta sulla base dell’attività lievitante, delincapacità di neutralizzare i fitati, che sono composti “antinutrizionali” contenuti in variedi cereali che inibiscono ...

