Electrolux | Fiom | prorogato fino al 31 gennaio 2021 il protocollo anti-Covid

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Di fronte al perdurare dello stato di emergenza sanitaria, negli incontri del 16 e del 20 ottobre 2020, sono stati prorogatial 31, per gli stabilimenti die del Professional, i Protocolli di sicurezza sottoscritti ad aprile 2020. “Una proroga necessaria – hanno commentato Michela Spera e Alberto Larghi, coordinatori del gruppo per lanazionale – per garre il lavoro in sicurezza alle lavoratrici e ai lavoratori in tutti gli stabilimentidi fronte al peggioramento dei contagi e nella incertezza sull’evoluzione della pandemia. L’accordo conferma le Linee guida con le relative misure di sicurezza, organizzative, sul ricorso allo smart working e sulle ...