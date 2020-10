Egitto, Patrick Zaki rimane in carcere: respinto il ricorso degli avvocati contro il rinnovo della carcerazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ancora un “no” alla scarcerazione di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato lo scorso 7 febbraio all’aeroporto del Cairo con l’accusa, tra le altre, di propaganda sovversiva su Facebook. I giudici del tribunale della capitale egiziana hanno respinto il ricorso presentato dai legali del giovane dopo l’ultimo rinnovo di 45 giorni della carcerazione preventiva, lo scorso 7 ottobre. A dare la notizia è stata uno degli avvocati, Hoda Nasrallah, aggiungendo che Zaki era presente in aula. Dopo una prima fase di cinque mesi di rinnovi quindicinali ritardati dall’emergenza Covid, per il giovane ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ancora un “no” alla sdiGeorge, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato lo scorso 7 febbraio all’aeroporto del Cairo con l’accusa, tra le altre, di propaganda sovversiva su Facebook. I giudici del tribunalecapitale egiziana hannoilpresentato dai legali del giovane dopo l’ultimodi 45 giornipreventiva, lo scorso 7 ottobre. A dare la notizia è stata uno, Hoda Nasrallah, aggiungendo cheera presente in aula. Dopo una prima fase di cinque mesi di rinnovi quindicinali ritardati dall’emergenza Covid, per il giovane ...

amnestyitalia : Non ci arrendiamo. Oggi siamo di nuovo di fronte all'ambasciata d'Egitto a Roma per ribadire la nostra richiesta di… - DimezzatiS : RT @fattoquotidiano: Egitto, Patrick Zaki rimane in carcere: respinto il ricorso degli avvocati contro il rinnovo della carcerazione https:… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Egitto, Patrick Zaki rimane in carcere: respinto il ricorso degli avvocati contro il rinnovo della carcerazione https:… - fattoquotidiano : Egitto, Patrick Zaki rimane in carcere: respinto il ricorso degli avvocati contro il rinnovo della carcerazione - aldoceccarelli : #Egitto, #PatrickZaki rimane in carcere: respinto il ricorso degli avvocati contro il rinnovo della carcerazione -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto Patrick Egitto, Patrick George Zaki resta in carcere: il ricorso è stato respinto Gazzetta del Sud Ricorso respinto, Zaki resta in prigione

I giudici del Cairo hanno respinto il ricorso presentato dai legali di Patrick Zaki, il ricercatore di 28 anni ormai da otto mesi nel braccio di massima sicurezza di Tora, in attesa di giudizio. Leggi ...

Zaky, respinto il ricorso: resterà ancora in carcere

E’ stato respinto un ricorso presentato contro il più recente prolungamento della custodia cautelare in carcere di Patrick George Zaki , lo studente ...

I giudici del Cairo hanno respinto il ricorso presentato dai legali di Patrick Zaki, il ricercatore di 28 anni ormai da otto mesi nel braccio di massima sicurezza di Tora, in attesa di giudizio. Leggi ...E’ stato respinto un ricorso presentato contro il più recente prolungamento della custodia cautelare in carcere di Patrick George Zaki , lo studente ...