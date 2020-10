Economia circolare pilastro della ripresa. Il messaggio dell’Ecoforum (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si chiama Economia circolare la rivoluzione green che può svolgere anche in Italia un ruolo importante in questo momento di crisi sanitaria ed economica che stiamo attraversando. Perché può creare nuova occupazione – fino a un milione e mezzo di nuovi posti di lavoro – portare risparmi per le imprese – 600 miliardi ogni anno – e benefici all’ambiente – un taglio alle emissioni di gas serra tra il 2 e il 4%. Per questo occorre accelerare in questa direzione facendo del’Economia circolare uno dei pilastri del Recovery Plan italiano, facendo decollare una delle eccellenze del nostro Paese. Si devono valorizzare le tante esperienze positive, condividere le conoscenze, promuovere un settore dalle grandi potenzialità. Occorrono volontà politica ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si chiamala rivoluzione green che può svolgere anche in Italia un ruolo importante in questo momento di crisi sanitaria ed economica che stiamo attraversando. Perché può creare nuova occupazione – fino a un milione e mezzo di nuovi posti di lavoro – portare risparmi per le imprese – 600 miliardi ogni anno – e benefici all’ambiente – un taglio alle emissioni di gas serra tra il 2 e il 4%. Per questo occorre accelerare in questa direzione facendo del’uno dei pilastri del Recovery Plan italiano, facendo decollare una delle eccellenze del nostro Paese. Si devono valorizzare le tante esperienze positive, condividere le conoscenze, promuovere un settore dalle grandi potenzialità. Occorrono volontà politica ...

