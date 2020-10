“Ecco chi non lo vuole far tornare”. Mauro Corona fuori da Cartabianca, sganciata la bomba (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono ancora chiuse le porte di Cartabianca per Mauro Corona. Lo scrittore è stato tagliato fuori dal programma di Rai Tre (dove era ospite fisso). Almeno per il momento non lo vedremo nel ruolo di opinionista con la conduttrice Bianca Berlinguer. Di recente la giornalista ha anche spiegato che l’assenza di Corona non dipende da lei, che ha prontamente accettato le scuse dell’artista. Stando a quanto riporta Dagospia, la scelta sarebbe dipesa dal nuovo direttore di Rai Tre, Franco Di Mare. Ancora non è chiaro il motivo della prolungata esclusione, ma – stando alle parole del sito diretto da Roberto D’Agostino – ci sarebbe una presunta rivalità tra Di Mare e Corona. Secondo le indiscrezioni di Dagospia, Franco Di Mare non avrebbe ancora ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono ancora chiuse le porte diper. Lo scrittore è stato tagliatodal programma di Rai Tre (dove era ospite fisso). Almeno per il momento non lo vedremo nel ruolo di opinionista con la conduttrice Bianca Berlinguer. Di recente la giornalista ha anche spiegato che l’assenza dinon dipende da lei, che ha prontamente accettato le scuse dell’artista. Stando a quanto riporta Dagospia, la scelta sarebbe dipesa dal nuovo direttore di Rai Tre, Franco Di Mare. Ancora non è chiaro il motivo della prolungata esclusione, ma – stando alle parole del sito diretto da Roberto D’Agostino – ci sarebbe una presunta rivalità tra Di Mare e. Secondo le indiscrezioni di Dagospia, Franco Di Mare non avrebbe ancora ...

robertosaviano : Davvero non ci rimane che subire questa vita? No: ecco perché ho deciso di raccontare il grido di chi ha scelto di… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso: ecco chi sono i preferiti di questa settimana! ?? #GFVIP - Rinaldi_euro : Ecco chi “paga” il PIL!!!?????? - VinTarantino : La politica di contenimento del #coronavirus è diventata una gara a chi riesce a resistere più: appena un governat… - attilascuola : RT @TwittGiorgio: 'Carcere per chi non indossa la mascherina': è d'accordo un italiano su tre......ECCO COME CI HANNO RIDOTTI! https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco chi Meno 2 ore di sonno a notte: Ecco quanto ci costa non bere abbastanza acqua Fortune Italia