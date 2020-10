E Palù chiama ancora Crisanti “zanzarologo”

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Giorgio Palù, uno degli espertiti da Zaia per gestire l’epidemia di Coronavirus, professore di Neuroscienze all’Università di Philadelphia e presidente della Società europea di Virologia, alla trasmissione “Primus inter pares” su Tv7 Group, ha spiegato: “è un mio allievo. Nel senso che accademicamente l’hoto io da Londra. Non è un virologo. Non ha mai pubblicato un lavoro di virologia. Negli ultimi dieci anni non ne ha mai pubblicato neanche uno di microbiologia. Ma è un esperto di zanzare, come entomologo”. Non è la prima volta che accade: già qualche mese fa Giorgio Palù non si era trattenuto e in un’intervista al Gazzettino aveva definito...