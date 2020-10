“E dopo Maia…”. Tania Cagnotto annuncia il sesso del secondo bebè: la foto da boom di cuori (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Verso la fine del mese di agosto Tania Cagnotto aveva annunciato ufficialmente che sarebbe diventata mamma per la seconda volta. Ricordiamo infatti che ha già una bambina, che si chiama Maia, venuta alla luce nel gennaio del 2018. E in queste ore la tuffatrice ha anche annunciato il sesso del futuro nascituro. Si è immortalata col pancione e la figlia al suo fianco ed ha annunciato che nascerà una nuova femmina. Ha inoltre concluso il suo post, dispiacendosi simpaticamente per il papà. Stefano Parolin infatti sarà l’unico maschio della famiglia. Questo ciò che aveva detto recentemente la Cagnotto: “Vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo. La mia è stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Verso la fine del mese di agostoavevato ufficialmente che sarebbe diventata mamma per la seconda volta. Ricordiamo infatti che ha già una bambina, che si chiama Maia, venuta alla luce nel gennaio del 2018. E in queste ore la tuffatrice ha ancheto ildel futuro nascituro. Si è immortalata col pancione e la figlia al suo fianco ed hato che nascerà una nuova femmina. Ha inoltre concluso il suo post, dispiacendosi simpaticamente per il papà. Stefano Parolin infatti sarà l’unico maschio della famiglia. Questo ciò che aveva detto recentemente la: “Vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo. La mia è stata ...

finneas67 : @velo_di_maia Rimango allibito nel leggere certe castronerie che invece di prendersela con chi ha diretto tutta la… - AlessandroGavir : @velo_di_maia O magari significa che ha più ragione lui di voi come nel 95% dei casi. Il 5% di torto lo ha avuto qu… - velo_di_maia : La #fascistagutturale #Meloni, sbugiardata dai fatti, dopo le stupidaggini scritte sul #Covid19 in ritirata, ripieg… - velo_di_maia : RT @velo_di_maia: Promemoria per i distratti impegnati a sparare ad alzo zero contro il governo anche per colpe che non ha: il trasporto lo… - velo_di_maia : Promemoria per i distratti impegnati a sparare ad alzo zero contro il governo anche per colpe che non ha: il traspo… -