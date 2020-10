Due programmi Rai pronti a chiudere? Sorgono nuovi problemi

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Questo articolo .in casa Rai. Dueinfatti sembrerebbero essere a rischio. Ma qual è la situazione? Ecco tutti i dettagli. Il periodo che si sta vivendo, caratterizzato dall’emergenza sanitaria, sta senza alcun dubbio condizionando anche il mondo della televisione. Infatti non è per nulla semplice continuare ad andare in onda nel rispetto delle regole, delle …