Droga | omicidi e lotta per il potere dentro il clan | 23 arresti nel Salento Le intercettazioni | “Muoio con le palle… non da infame indegno”

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Muoio? Non è un problema… Io muoio con le palle… e no daindegno”. Nel bassoper qualcuno l’omertà è valore da preservare a costo della vita. Anche se intorno infiamma una guerra traper il controllo del narcotraffico, capi e soldati restano in silenzio. Si organizzano militarmente per seguire le mosse degli avversari e laddove necessario non esitano a sparare. È successo due volte nel 2018 a Melissano, piccolo comune tra Lecce e Santa Maria di Leuca a pochi chilometri dalle spiagge di Gallipoli. Sotto i colpi dei sicari sono caduti Manuele Cesari e Francesco Luigi Fasano. Esecuzioni che hanno segnato la scissione delche operava in quel versante della provincia leccese e che hanno dato il via a una maxi inchiesta condotta dai ...