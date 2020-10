Drammatico incidente in moto | muore ragazzo di soli 18 anni

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Undi 18è deceduto in seguito ad uninconsumatosi lunedì mattina a Magenta, in provincia di Milano. Aveva solo 18la vittima dell’stradale consumatosi nella giornata di lunedì in via Espinasse a Magenta, in provincia di Milano. Il giovane, stando ad una prima ricostruzione, stava viaggiando a … L'articolo proviene da YesLife.it.