Dramma a Roma: è morta la 23enne che si era buttata dal ponte Regina Margherita (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Non ce l’ha fatta la ragazza di appena 23 anni che ieri pomeriggio, intorno alle 16:00, si è buttata dal ponte Regina Margherita. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tant’è che era stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Santo Spirito. Alcuni passati hanno assistito increduli e attoniti alla terribile scena. Stando a quanto si apprende la giovane si sarebbe gettata volontariamente. Sul posto erano intervenuti la Polizia (Commissariato Borgo), la squadra operativa attrezzata per il recupero fluviale e gli agenti della Polizia Locale. Dramma a Roma: è morta la 23enne che si era buttata dal ponte Regina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Non ce l’ha fatta la ragazza di appena 23 anni che ieri pomeriggio, intorno alle 16:00, si èdal. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tant’è che era stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Santo Spirito. Alcuni passati hanno assistito increduli e attoniti alla terribile scena. Stando a quanto si apprende la giovane si sarebbe gettata volontariamente. Sul posto erano intervenuti la Polizia (Commissariato Borgo), la squadra operativa attrezzata per il recupero fluviale e gli agenti della Polizia Locale.: èlache si eradal...

CorriereCitta : Dramma a Roma: é morta la 23enne che si era buttata dal ponte Regina Margherita - Florindamag : RT @unitorvergata: Studiare il #dramma antico nel teatro romano di #Tuscolo: Un'iniziativa dell'Università di Roma Tor Vergata e del Parco… - sentieriselvagg : Un film in stato di ebbrezza che potrebbe essere in futuro rifatto negli States. Commedia e dramma non sempre sono… - CorriereCitta : Roma, ennesimo dramma: a 23 anni si getta dal Ponte Regina Margherita, è in gravi condizioni - CorriereCitta : Dramma alle porte di Roma: anziano si allontana dalla casa di riposo, ritrovato in un fosso, gravi le sue condizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Roma Dramma a Roma: é morta la 23enne che si era buttata dal ponte Regina Margherita Il Corriere della Città Premio Kinéo: al regista Evgeny Afineevsky il Kinéo Movie for Humanity

Dopo il successo di Venezia 77, il Premio Kinéo si sposta a Roma in concomitanza con la Festa del Cinema di Roma.

Landini: “Bloccare licenziamenti fino a marzo”

"Bisogna avere il tempo di discutere una vera riforma degli ammortizzatori sociali", dice il segretario della Cgil ...

Dopo il successo di Venezia 77, il Premio Kinéo si sposta a Roma in concomitanza con la Festa del Cinema di Roma."Bisogna avere il tempo di discutere una vera riforma degli ammortizzatori sociali", dice il segretario della Cgil ...