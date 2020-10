Donald Trump, il New York Times: “Il Presidente ha un conto corrente in Cina e lì ha pagato oltre 188mila dollari di tasse in tre anni” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuova puntata dell’inchiesta del New York Times sulle dichiarazioni dei redditi di Donald Trump. Il Presidente Usa, rivela il quotidiano, ha un conto bancario in Cina e in quel Paese, tra il 2013 e il 2015, ha pagato 188.561 dollari di tasse. Il conto, controllato dalla Trump International Hotels Management, secondo quanto ha spiegato un portavoce di Trump venne aperto per “esplorare le potenzialità di accordi alberghieri in Asia”. Una rivelazione imbarazzante, che arriva a due settimane dalle elezioni presidenziali e, sopratutto, dopo le critiche rivolte dal tycoon nei suoi anni alla Casa Bianca alle aziende Usa che operano in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuova puntata dell’inchiesta del Newsulle dichiarazioni dei redditi di. IlUsa, rivela il quotidiano, ha unbancario ine in quel Paese, tra il 2013 e il 2015, ha188.561di. Il, controllato dallaInternational Hotels Management, secondo quanto ha spiegato un portavoce divenne aperto per “esplorare le potenzialità di accordi alberghieri in Asia”. Una rivelazione imbarazzante, che arriva a due settimane dalle elezioni presidenziali e, sopratutto, dopo le critiche rivolte dal tycoon nei suoi anni alla Casa Bianca alle aziende Usa che operano in ...

