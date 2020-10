Doloroso messaggio lasciato ai social della deputata per ricordare il padre

rosalinobove : RT @sergiogali5: Ragazzi volevo ringraziarvi tutti! Tutti quelli che con un messaggio o un semplice click mi sono stati vicino anche solo p… - sergiogali5 : Ragazzi volevo ringraziarvi tutti! Tutti quelli che con un messaggio o un semplice click mi sono stati vicino anche… - poohloveranna : @AlfioKrancic Ma quale propaganda??? Possibile che lei veda sempre quello che le fa comodo e basta????? Non ho paro… - infoitcultura : Alba Parietti, messaggio doloroso: “Non trovo parole adatte” - TG24info : #Roma – Il doloroso messaggio di Francesco Totti a papà Enzo che non c’è più - -

Ultime Notizie dalla rete : Doloroso messaggio

TG24.info

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.0px Helvetica} Dopo una consulenza creativa che ha coinvolto diverse agenzie, Upsa ha scelto Thenewway, agenzi aspecializzata ...Il patto globale sull’educazione come anima della fraternità, proposto da papa nella sua terza enciclica. Ecco. È giunto a noi il binomio perfetto per un nuovo umanesimo. In questi giorni, sotto la te ...