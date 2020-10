‘Doc – Nelle tue mani’: personaggi, trama, puntate precedenti e anticipazioni (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – La serie tv ‘Doc – Nelle tue mani’ continua a collezionare record di ascolti: l’ultimo giovedì scorso, quando sono andati in onda i primi due nuovi episodi della prima stagione. Quasi 7 milioni e mezzo gli spettatori davanti lo schermo, ancora di più di quanto avvenuto durante il lockdown, quando ha esordito la serie. Le riprese della prima stagione sono state interrotte a causa dell’emergenza sanitaria e sono ripartite a giugno, quando cast e troupe sono tornati sul set per regalare al pubblico gli ultimi 8 episodi della prima stagione, in onda ogni giovedì sera su Rai 1. Leggi su dire (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – La serie tv ‘Doc – Nelle tue mani’ continua a collezionare record di ascolti: l’ultimo giovedì scorso, quando sono andati in onda i primi due nuovi episodi della prima stagione. Quasi 7 milioni e mezzo gli spettatori davanti lo schermo, ancora di più di quanto avvenuto durante il lockdown, quando ha esordito la serie. Le riprese della prima stagione sono state interrotte a causa dell’emergenza sanitaria e sono ripartite a giugno, quando cast e troupe sono tornati sul set per regalare al pubblico gli ultimi 8 episodi della prima stagione, in onda ogni giovedì sera su Rai 1.

Raiofficialnews : ??Torna la fiction rivelazione dell’anno: #DOCnelleTueMani, in prima visione da stasera alle 21:25 su @RaiUno e… - ProseccoDOC : Clicca qui sotto per giocare sul sito! Indovina il podio del #AlcanizGP e rispondi correttamente a una domanda: pot… - LuBlue94 : @IlContiAndrea @Lucaargentero Perché si chiama Doc 'nelle tue mani'? ?? - INSTABILOBOSS : In Lombardia i centri salute e diagnostici hanno superato le pizzerie. Guarda caso , dove ci sono piu' malati ? Dov… - gponedotcom : Pernat: 'Disastro Ducati, ecco la doppia D di Aragon': FAST BY PROSECCO DOC - 'Quanto successo nelle prove tra Dovi… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Doc Nelle Kaspersky: il noto spyware GravityRAT diventa multipiattaforma Fortune Italia