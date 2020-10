Diritti TV Champions League, la storica prima volta di Amazon in Italia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’assegnazione dei Diritti TV della Champions League per il prossimo triennio 2021/2024 è ufficiale. A sorpresa, Amazon per la prima volta in Italia trasmetterà attraverso il suo servizio Prime Video la migliore partita al mercoledì, regalando così a milioni di appassionati in Italia la possibilità di seguire il grande calcio europeo anche in streaming. Nel dettaglio, il colosso di Jeff Bezos si è aggiudicato il pacchetto dei migliori 16 incontri in calendario il mercoledì per i prossimi tre anni, con la visione disponibile su Prime Video, servizio incluso nell’abbonamento Amazon Prime al costo di 36 euro all’anno. Diritti TV Champions ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’assegnazione deiTV dellaper il prossimo triennio 2021/2024 è ufficiale. A sorpresa,per laintrasmetterà attraverso il suo servizio Prime Video la migliore partita al mercoledì, regalando così a milioni di appassionati inla possibilità di seguire il grande calcio europeo anche in streaming. Nel dettaglio, il colosso di Jeff Bezos si è aggiudicato il pacchetto dei migliori 16 incontri in calendario il mercoledì per i prossimi tre anni, con la visione disponibile su Prime Video, servizio incluso nell’abbonamentoPrime al costo di 36 euro all’anno.TV...

