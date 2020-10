DIRETTA Vuelta a España 2020 | tappa di oggi LIVE | ancora nessuno in avanscoperta | si avvicina il Puerto de Guirguillano

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADIDEL GIRO D’ITALIA: BASSANO DEL GRAPPA-MADONNA DI CAMPIGLIO 14.11 Immagini dalla partenza: Km 0 Etapa 2 – Stage 2 #La20 ¡Carrera lanzada tras el recorrido neutralizado por Pamplona! The riders are rolling on for the 2nd stage! : @baixaulistudio https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/t2nEeitxJL — La(@la) October 21,14.08 Pim Ligthart (Total Direct Energie) prova ad uscire dal gruppo, tentativo subito arginato. 14.05 Iniziano i primi attacchi per creare la fuga di giornata 14.02 Anchetre Gran Premi della Montagna. Il primo, il ...