DIRETTA Vuelta a España 2020, tappa di oggi LIVE: 15 km al traguardo. Movistar agguerrita! Presenti Roglic e Carapaz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO D'ITALIA: BASSANO DEL GRAPPA-MADONNA DI CAMPIGLIO 17.31 Dopo lo scollinamento ecco che arriva l'attacco in discesa di Marc Soler! 17.28 CI PROVA Carapaz!!!!!! CHIUDE VALVERDE!!! 17.27 Soler, Valverde, Mas, D.Martin, Roglic, Chaves, Carapaz, Carthy, Kuss nel gruppo di testa! Leggermente staccato Bagioli! 17.26 Attacco di Sepp Kuss (Jumbo-Visma)! 17.25 Davide Formolo in difficoltà! Regge Bagioli! 17.23 Soltanto 15 uomini al comando con una Movistar davvero agguerrita! Bagioli cerca di accodarsi a questo gruppetto. Più indietro Cattaneo. 17.21 Andrea Bagioli perde qualche metro

