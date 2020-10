DIRETTA Giro d’Italia 2020, tappa di oggi LIVE: si avvicina il Durone, Cataldo prova la fuga solitaria (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA: ALTRA FRAZIONE DI MONTAGNA 14.32 Cataldo si toglie la mantellina, è una giornata abbastanza calda per essere il 21 ottobre. 14.31 D’altronde nessuno prende l’iniziativa in gruppo. Il plotone è tirato dalla Deceuninck-Quick Step della maglia rosa. Con questo passo molto regolare si sta benissimo a ruota. 14.30 Per ora i favoriti si stanno disinteressando della tappa ed anche oggi sono enormi le possibilità che la fuga arrivi in porto. 14.29 A 7’01” dalla vetta il plotone principale. 14.27 Cataldo è in testa a 60 km dal traguardo con 47″ su ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADIDELLA VUELTA: ALTRA FRAZIONE DI MONTAGNA 14.32si toglie la mantellina, è una giornata abbastanza calda per essere il 21 ottobre. 14.31 D’altronde nessuno prende l’iniziativa in gruppo. Il plotone è tirato dalla Deceuninck-Quick Step della maglia rosa. Con questo passo molto regolare si sta benissimo a ruota. 14.30 Per ora i favoriti si stanno disinteressando dellaed anchesono enormi le possibilità che laarrivi in porto. 14.29 A 7’01” dalla vetta il plotone principale. 14.27è in testa a 60 km dal traguardo con 47″ su ...

matteosalvinimi : SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tiv… - LegaSalvini : #DPCM, MATTEO #SALVINI SU GIUSEPPE #CONTE: '60 SECONDI DI TELEFONATA ALLE 21.31. NON È QUESTO IL MIO CONCETTO DI CO… - Giusy20551839 : RT @matteosalvinimi: SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tivù (… - 1GROSSI : RT @matteosalvinimi: SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tivù (… - Romanito_21 : RT @matteosalvinimi: SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tivù (… -