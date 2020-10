DIRETTA Giro d’Italia 2020, tappa di oggi LIVE: ora l’ascesa verso Madonna di Campiglio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA: ALTRA FRAZIONE DI MONTAGNA 15.45 4 km e poi inizierà la salita finale di Madonna di Campiglio. 12,5 km ed ha una pendenza media del 5,7% e massima del 9%. I primi 10 km sono al 6,4%. 15.44 De Gendt primo al traguardo volante. 15.42 Si avvicina il traguardo volante di Caderzone Terme. 15.39 Cataldo (Movistar), Zakarin (CCC), Carretero (Movistar), Dennis (Ineos), O’Connor (NTT), Vanhoucke (Lotto), Gebreigzabhier (NTT), De Gendt (Lotto), Villella (Movistar), Pernsteiner (Bahrein-McLaren), Bouchard (AG2R), De La Parte Gonzalez (CCC), Hansen (Cofidis), Frankiny (FDJ) e Rodriguez (Astana) comandano la corsa a 19 km dal traguardo. A ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADIDELLA VUELTA: ALTRA FRAZIONE DI MONTAGNA 15.45 4 km e poi inizierà la salita finale didi. 12,5 km ed ha una pendenza media del 5,7% e massima del 9%. I primi 10 km sono al 6,4%. 15.44 De Gendt primo al traguardo volante. 15.42 Si avvicina il traguardo volante di Caderzone Terme. 15.39 Cataldo (Movistar), Zakarin (CCC), Carretero (Movistar), Dennis (Ineos), O’Connor (NTT), Vanhoucke (Lotto), Gebreigzabhier (NTT), De Gendt (Lotto), Villella (Movistar), Pernsteiner (Bahrein-McLaren), Bouchard (AG2R), De La Parte Gonzalez (CCC), Hansen (Cofidis), Frankiny (FDJ) e Rodriguez (Astana) comandano la corsa a 19 km dal traguardo. A ...

