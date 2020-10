DIRETTA Giro d’Italia 2020, tappa di oggi LIVE: NTT all’attacco con tre uomini, fuga di 18 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA: ALTRA FRAZIONE DI MONTAGNA 11.57 150 chilometri all’arrivo. 11.55 Il gruppo si è rialzato, ora più di 3′ di ritardo. 11.52 Da dietro sta rientrando in solitaria Geoffrey Bouchard (AG2R). 11.50 Il migliore in classifica generale tra i fuggitivi è Pernsteiner che ha 9’53” di ritardo da Almeida. 11.46 Dal Gruppo Maglia Rosa ci sono ancora attacchi. 11.43 Questi corridori stanno guadagnando sul gruppo. Occhio che davanti c’è Guerreiro che potrebbe insidiare la Maglia Azzurra di Giovanni Visconti. 11.41 Drappello di 18 uomini al comando: Jonathan Caicedo, Mattia Bais, Oscar Rodriguez, Sander Armée, Kilian ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADIDELLA VUELTA: ALTRA FRAZIONE DI MONTAGNA 11.57 150 chilometri all’arrivo. 11.55 Il gruppo si è rialzato, ora più di 3′ di ritardo. 11.52 Da dietro sta rientrando in solitaria Geoffrey Bouchard (AG2R). 11.50 Il migliore in classifica generale tra i fuggitivi è Pernsteiner che ha 9’53” di ritardo da Almeida. 11.46 Dal Gruppo Maglia Rosa ci sono ancora attacchi. 11.43 Questi corridori stanno guadagnando sul gruppo. Occhio che davanti c’è Guerreiro che potrebbe insidiare la Maglia Azzurra di Giovanni Visconti. 11.41 Drappello di 18al comando: Jonathan Caicedo, Mattia Bais, Oscar Rodriguez, Sander Armée, Kilian ...

