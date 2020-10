DIRETTA Giro d’Italia 2020, tappa di oggi LIVE: Joao Almeido controlla la corsa sul Durone (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA: ALTRA FRAZIONE DI MONTAGNA 15.14 Sull’ascesa conclusiva di Madonna di Campiglio sarà quasi impossibile fare selezione. 15.12 oggi Almeida sta andando in carrozza. Nessuno ha intenzione di attaccarlo, il ritmo degli uomini di classifica è davvero piuttosto blando. 15.10 40 km all’arrivo. In 10 al comando: Cataldo (Movistar), Zakarin (CCC), Carretero (Movistar), Dennis (Ineos), O’Connor (NTT), Vanhoucke (Lotto), Gebreigzabhier (NTT), De Gendt (Lotto), Villella (Movistar) e Pernsteiner (Bahrein-McLaren). A 8’00” il gruppo maglia rosa tirato dalla Deceuninck-Quick Step. 15.09 Poco più di un km al GPM, Villella riesce a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADIDELLA VUELTA: ALTRA FRAZIONE DI MONTAGNA 15.14 Sull’ascesa conclusiva di Madonna di Campiglio sarà quasi impossibile fare selezione. 15.12Almeida sta andando in carrozza. Nessuno ha intenzione di attaccarlo, il ritmo degli uomini di classifica è davvero piuttosto blando. 15.10 40 km all’arrivo. In 10 al comando: Cataldo (Movistar), Zakarin (CCC), Carretero (Movistar), Dennis (Ineos), O’Connor (NTT), Vanhoucke (Lotto), Gebreigzabhier (NTT), De Gendt (Lotto), Villella (Movistar) e Pernsteiner (Bahrein-McLaren). A 8’00” il gruppo maglia rosa tirato dalla Deceuninck-Quick Step. 15.09 Poco più di un km al GPM, Villella riesce a ...

