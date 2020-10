Dinamo Kiev-Juventus, le pagelle e i voti della gara di Champions (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si è conclusa per 0-2 la convincente vittoria della Juventus sul campo della Dinamo Kiev, ecco di seguito le nostre pagelle con i voti per i giocatori bianconeri che sono scesi in campo. pagelle Dinamo Kiev-Juventus Szczesny 6 ha incominciato a uscire sulle palle ma ora dovrebbe comunicarlo anche alla difesa Danilo 6.5 rispetto alla scorsa stagione sembra il fratello buono Bonucci 6 errore sul finale, bravo demiral a metterci una pezza, per il resto buona partita Chiellini sv esce troppo presto, per il solito infortunio Demiral 6,5 a parte l’ammonizione inutile nella loro trequarti sempre perfetto sull‘uomo Cuadrado 6.5 da anni un pilastro, ... Leggi su finoallajuve (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si è conclusa per 0-2 la convincente vittoriasul campo, ecco di seguito le nostrecon iper i giocatori bianconeri che sono scesi in campo.Szczesny 6 ha incominciato a uscire sulle palle ma ora dovrebbe comunicarlo anche alla difesa Danilo 6.5 rispetto alla scorsa stagione sembra il fratello buono Bonucci 6 errore sul finale, bravo demiral a metterci una pezza, per il resto buona partita Chiellini sv esce troppo presto, per il solito infortunio Demiral 6,5 a parte l’ammonizione inutile nella loro trequarti sempre perfetto sull‘uomo Cuadrado 6.5 da anni un pilastro, ...

juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - JuventusTV : ?? Siamo LIVE con il post-partita di #DynamoJuve ?? Con noi, Moreno #Torricelli ???? LIVE QUI ??… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR veniva da 10 giorni di inattività con l'Argentina. L'ho portato a Crotone per far… - dan_ceres : DINAMO KIEV-JUVENTUS 0-2 • Morata e Ramsey ottimi. Analisi e voti. ||| Jutube - eclipsedlunatic : RT @GiulioMola: Radio Rai, il radiocronista Francesco Repice nel presentare la partita Dinamo Kiev-Iuventus: 'Debutto in Champions per Pirl… -