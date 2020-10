Dinamo Juventus | commento post partita

Leggi su finoallajuve

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Positivo l’esordio dellaeuropea 2020/21, con la prima vittoria da allenatore per Andrea Pirlo .Da premettere che contro abbiamo visto una squadra, laKiev, davvero rinunciataria sia in fase offensiva, dove ha proo poco e in maniera confusionaria, e in fase di pressing, coi difensore e i centrocampisti dellaabbastanza liberi nei loro compiti propositivi. Qualche considerazione sulla gara di stasera.di Champions, considerazioni sui singoli • Al momento, Alvaro Morata conferma di essere il più in forma dei bianconeri. Stasera firma una doppietta, il 3º gol negli ultimi 4 giorni, ma non è solo questo: sembra essere un giocatore migliorato, aiuta la squadra in costruzione, riesce a dare profondità, ...