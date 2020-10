Digitale, agevolazioni per Internet e pc: voucher di 500 euro a partire da novembre (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Durante il mese di novembre 2020 le famiglie che ne hanno diritto potranno cominciare a usufruire dei voucher fino a 500 euro per dotarsi di un connettività Internet veloce e di un personal computer o un tablet. E’ quanto ha deciso oggi il Comitato Banda ultra larga (Cobul). Presieduto dalla Ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, il Comitato ha dato mandato a Infratel (società del gruppo Invitalia e vigilata dal Ministero dello Sviluppo economico) di “agire affinché i cittadini possano usufruire quanto prima delle agevolazioni derivate dai voucher”. Il Cobul è il Comitato interministeriale costituito per coordinare la Strategia italiana per la banda ultra larga, finalizzata a dotare il Paese di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Durante il mese di2020 le famiglie che ne hanno diritto potranno cominciare a usufruire deifino a 500per dotarsi di un connettivitàveloce e di un personal computer o un tablet. E’ quanto ha deciso oggi il Comitato Banda ultra larga (Cobul). Presieduto dalla Ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, il Comitato ha dato mandato a Infratel (società del gruppo Invitalia e vigilata dal Ministero dello Sviluppo economico) di “agire affinché i cittadini possano usufruire quanto prima dellederivate dai”. Il Cobul è il Comitato interministeriale costituito per coordinare la Strategia italiana per la banda ultra larga, finalizzata a dotare il Paese di ...

