Dichiarazioni post Vicenza-Salernitana

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Al termine del match, entrambi gli allenatori si sono presentati in conferenza stampa per commentare il risultato di parità. Ecco le . Le parole di Di Carlo, allenatore del“Non voglio commentare l’episodio del rigore, ci poteva stare….L’ arbitro ha deciso così e dobbiamo accettarlo perché fa parte del gioco, piuttosto mi preme applaudire la squadra per l’ottima reazione dopo il vantaggio. È la seconda volta che andiamo sotto, ma il carattere non è mai mancato e vedrete che presto conwuisteremo anche la prima vittoria. Conto molto su ragazzi come Nalini, Meggiorini e Longo che devono ritrovare soltanto una buona comdizione fisica, hanno tutte le carte in regola per esaltare il nostro calcio.Nel primo tempo ci siamo espressi bene, siamo ...