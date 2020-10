De Lellis-Damante | la sorella di Giulia bacchetta l’amico di Andrea | è scontro

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) TraDeè guerra fredda, ma oggi scendono in campo un amico di lui e ladi lei: il botta e risposta su Instagram, e Veronica svela la verità L'articolo De, ladil’amico di: èproviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Caffeucci tra la sorella di Giulia De Lellis e l’amico di Andrea Damante? Ecco cosa sta succedendo - IsaeChia : #UominieDonne, #GiuliaDeLellis ufficializza la sua nuova relazione e parte un botta e risposta al vetriolo tra sua… - Novella_2000 : Un amico di Andrea tira una frecciatina a Giulia, che viene difesa dalla sorella (FOTO) - Notiziedi_it : Giulia De Lellis frequenta un amico di Andrea: la reazione di Damante - Notiziedi_it : Chi è il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis (che fa infuriare Damante) -

Ultime Notizie dalla rete : Lellis Damante

Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è guerra fredda, ma oggi scendono in campo un amico di lui e la sorella di lei: il botta e risposta su Instagram, e Veronica svela la verità ...1Su Instagram un amico di Andrea Damante stuzzica Giulia De Lellis. In difesa dell’influencer interviene la sorella Veronica (FOTO) Il settimanale Chi ha voluto far chiarezza sulla vita sentimentale ...