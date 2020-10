Dayane Mello racconta bugie al GF Vip 5, le rivelazioni di Stefano Sala: madre assente (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le vicende nella casa del Grande Fratello Vip 5 si fanno sempre più intriganti. Una delle protagoniste del reality show di quest’anno è Dayane Mello. Negli ultimi giorni ha avuto modo di parlare della sua famiglia e, in particolar modo, di sua figlia Sofia avuta insieme al suo ex Stefano Sala. La bella modella brasiliana non si è risparmiata in merito a questo argomento. A suo dire la figlia sarebbe stata cresciuta da Sala e dalla famiglia di lui alla quale deve tanto visto che lei ha potuto continuare a lavorare. Ma Dayane nella casa si è lasciata andare anche ad altre considerazioni, che non erano molto piaciute a Stefano, e soprattutto a Dasha, sua moglie. Viste le dichiarazioni nella casa del GF Vip 5, anche Stefano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le vicende nella casa del Grande Fratello Vip 5 si fanno sempre più intriganti. Una delle protagoniste del reality show di quest’anno è. Negli ultimi giorni ha avuto modo di parlare della sua famiglia e, in particolar modo, di sua figlia Sofia avuta insieme al suo ex. La bella modella brasiliana non si è risparmiata in merito a questo argomento. A suo dire la figlia sarebbe stata cresciuta dae dalla famiglia di lui alla quale deve tanto visto che lei ha potuto continuare a lavorare. Manella casa si è lasciata andare anche ad altre considerazioni, che non erano molto piaciute a, e soprattutto a Dasha, sua moglie. Viste le dichiarazioni nella casa del GF Vip 5, anche...

