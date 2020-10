Da «Pretty Woman» a «Fight Club» | i capi iconici di Hollywood vanno all’asta

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tra gli elementi che contribuiscono in maniera decisiva a rendere iconico un personaggio del grande schermo, c’è senza dubbio il suo look di scena: gli abiti, e a volte anche un semplice accessorio, non solo ne delineano i tratti caratteristici, estetici e psicologici, ma di fatto permettono agli spettatori di imprimere la loro immagine nella memoria, così come nell’immaginario collettivo. Va da sé che, se alcuni dei capi d’abbigliamento più celebri di Hollywood vengano messi all’asta, in quanto pezzi unici – e di storia – vengano presi d’assalto dai più facoltosi appassionati di cinema.