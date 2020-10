Da novembre vaucher 500 euro per Internet e pc | affidato mandato a Infratel

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Durante il mese di2020 le famiglie che ne hanno diritto potranno cominciare a usufruire dei voucher fino a 500per dotarsi di un connettivitàveloce e di un personal computer o un tablet. E` quanto ha deciso oggi il Comitato Banda ultra larga (Cobul). Presieduto dalla Ministra per l`Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, il Comitato ha dato(società del gruppo Invitalia e vigilata dal Ministero dello Sviluppo economico) di "agire affinché i cittadini possano usufruire quanto prima delle agevolazioni derivate dai voucher".Il Cobul è il Comitato interministeriale costituito per coordinare la Strategia italiana per la banda ultra larga, finalizzata a dotare il Paese di connettività a elevate prestazioni. ...