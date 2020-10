Da dirigente a portiere d’emergenza | il Chelsea richiama in campo Petr Cech

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Non gioca a calcio dal 29 giugno 2019. S’è ritirato dopo la finale di Europa League persa con la maglia dell’Arsenal contro il “suo”. Dopo aver alzato 18 titoli, tra cui una Champions e un Europa League. Si era dato all’hockey sul ghiaccio e faceva il. Orapotrebbe tornare addirittura in, comed’emergenza. L’emergenza è quella di tutti, il Covid. La squadra è la sua, il, per il quale ha un contratto da collaboratore nello staff tecnico di Lampard. A 38 anni potrebbe indossare il suo caschetto (che portava dopo la frattura al cranio del 2006), qualora l’epidemia dovesse colpire gli altri portieri dei Blues. Lampard ha deciso di includerlo nella lista ...

Ultime Notizie dalla rete : dirigente portiere

Sport Fanpage

L'ex portiere ceco, 38 anni, pronto a tornare in campo in caso di bisogno LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Al momento non è un ritorno al ...Minuti di ansia e spavento con il portiere che è stato fatto uscire in barella, all'ester... VARIE DOM 17 MARAddio Monchi, si parla di un clamoroso ritorno in casa Roma: le due condizioni poste da ...