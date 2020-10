Cybersecurity | Cisco scommette sul futuro

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) –mette a disposizione dei giovani italiani che ambiscono a diventare i futuri esperti di500 borse di studio, che permetteranno ai selezionati di frequentare gratuitamente un percorso basato sui contenuti del programma di formazioneNetworking Academy, accedere a laboratori, webinar con espertie aziende attive nel settore digitale. L’iniziativa è in collaborazione con ilCo-Innovation Center e con i Partner Academy. Mai come ora, nella fase di ricostruzione e rilancio, diventa fondamentale delineare il perimetro delle competenze necessarie per il mondo nuovo di domani. Le aziende sono sempre di più alla ricerca di personale qualificato: una ricerca condotta da Wyser (GiGroup) riporta che ...

