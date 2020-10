Cristiano Ronaldo cambia look, si diverte e lancia la sfida sui social (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'etica del lavoro è sempre stata una delle sue qualità, forse proprio il segreto del suo talento. E Cristiano Ronaldo non smette di allenarsi neanche in quarantena. Il fuoriclasse della Juve non vede ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'etica del lavoro è sempre stata una delle sue qualità, forse proprio il segreto del suo talento. Enon smette di allenarsi neanche in quarantena. Il fuoriclasse della Juve non vede ...

tuttosport : Cristiano #Ronaldo in smart working: “È come se fossi là” - DiMarzio : E su #CristianoRonaldo: 'Ha violato il protocollo, questi campioni si sentono al di sopra di tutto' #SerieA, parla… - GoalItalia : Cristiano Ronaldo si è rasato a zero ???? [?? @Cristiano] - cosimofcj : Cristiano Ronaldo ft Nino d’angelo “Popcorn e patatine “ - bettinn_ : RT @GoalItalia: Cristiano Ronaldo si è rasato a zero ???? [?? @Cristiano] -