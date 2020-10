Cristiano Ronaldo cambia look durante la quarantena (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo in attesa di completare la quarantena ha deciso di cambiare radicalmente la sua immagine. Ha mostrato su Instagram un frammento dell'allenamento, il che dimostra che l'attaccante si è rasato. "Il successo nella vita non si misura in base a ciò che hai ottenuto, ma in base agli ostacoli che superi", ha scritto Ronaldo. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'attaccante della Juventusin attesa di completare laha deciso dire radicalmente la sua immagine. Ha mostrato su Instagram un frammento dell'allenamento, il che dimostra che l'attaccante si è rasato. "Il successo nella vita non si misura in base a ciò che hai ottenuto, ma in base agli ostacoli che superi", ha scritto. ITA Sport Press.

