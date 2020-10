Crisi: Unioncamere, calano le imprese under 35 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Rispetto a 5 anni fa, si registra un calo di circa 80mila unità nelle imprese giovanili. Secondo i dati di Unioncamere: “Sono più di mezzo milione le imprese di giovani con meno di 35 anni oggi presenti in Italia, pari all’8,7% di tutto il sistema produttivo nazionale“, tuttavia mostrano comunque un calo di 80mila unità rispetto a 5 anni fa. Per questo, sostengono le Camere di Commercio, è “fondamentale mettere in campo azioni forti e decise sostenute dalle risorse del Next Generation Eu, capaci di invertire la rotta e restituire fiducia alle nuove generazioni”. Ma i dati mostrano anche un interessante cambiamento. I giovani, sempre più, stanno tornando a interessarsi all’agricoltura. Secondo Unioncamere, “sono tornati a sentire il ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Rispetto a 5 anni fa, si registra un calo di circa 80mila unità nellegiovanili. Secondo i dati di: “Sono più di mezzo milione ledi giovani con meno di 35 anni oggi presenti in Italia, pari all’8,7% di tutto il sistema produttivo nazionale“, tuttavia mostrano comunque un calo di 80mila unità rispetto a 5 anni fa. Per questo, sostengono le Camere di Commercio, è “fondamentale mettere in campo azioni forti e decise sostenute dalle risorse del Next Generation Eu, capaci di invertire la rotta e restituire fiducia alle nuove generazioni”. Ma i dati mostrano anche un interessante cambiamento. I giovani, sempre più, stanno tornando a interessarsi all’agricoltura. Secondo, “sono tornati a sentire il ...

Imprese: Sangalli, crisi e' come una guerra, subito indennizzi selettivi

"Favorire idee sostenibili e aggregazioni di aziende" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 ott - "Il nostro Paese sta vivendo una crisi paragonabile a un conflitto, per molti aspetti, le stesse p ...

