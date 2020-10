Crisanti, vaccino Covid: 'Irrealistico pensare che ci sarà a dicembre' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il virologo di Padova smorza gli entusiasmi: 'Forse fra due mesi qualcuno dirà che abbiamo un vaccino, ma per distribuirlo passerà del tempo' Leggi su repubblica (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il virologo di Padova smorza gli entusiasmi: 'Forse fra due mesi qualcuno dirà che abbiamo un, ma per distribuirlo passerà del tempo'

