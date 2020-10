Crisanti: "In molti Paesi i tamponi hanno funzionato" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI - "Bisogna chiedere a Ranieri Guerra che soluzione ha lui per bloccare la trasmissione? Ci sono esempi estremamente virtuosi che hanno dimostrato che l'intensificazione dei tamponi funziona, come la Corea del Sud, il Giappone, Taiwan e anche l'Australia e la Nuova Zelanda, non volendo includere la Cina. In queste nazioni ha funzionato". Lo ha detto ai microfoni di SkyTg24 Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all'Università di Padova, commentando le parole del direttore generale aggiunto dell'Oms secondo cui non e' con l'intensificazione dei tamponi che si risolve il problema. "Il dottor Guerra - ha aggiunto Crisanti - è anche la persona che all'inizio dell'epidemia ha detto che gli asintomatici non esistevano. Le persone dovrebbero un attimo ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI - "Bisogna chiedere a Ranieri Guerra che soluzione ha lui per bloccare la trasmissione? Ci sono esempi estremamente virtuosi chedimostrato che l'intensificazione deifunziona, come la Corea del Sud, il Giappone, Taiwan e anche l'Australia e la Nuova Zelanda, non volendo includere la Cina. In queste nazioni ha". Lo ha detto ai microfoni di SkyTg24 Andrea, ordinario di Microbiologia all'Università di Padova, commentando le parole del direttore generale aggiunto dell'Oms secondo cui non e' con l'intensificazione deiche si risolve il problema. "Il dottor Guerra - ha aggiunto- è anche la persona che all'inizio dell'epidemia ha detto che gli asintomatici non esistevano. Le persone dovrebbero un attimo ...

giomo2 : RT @Agenzia_Italia: Crisanti: 'In molti Paesi i tamponi hanno funzionato' - Agenzia_Italia : Crisanti: 'In molti Paesi i tamponi hanno funzionato' - sulsitodisimone : Crisanti: 'In molti Paesi i tamponi hanno funzionato' - Odradekafka : @anto_vallini @paolo_gibilisco Crisanti e' un entomologo, non un virologo. Nessuno sta discutendo i suoi studi sull… - The_riddim : #Crisanti: 'molti professionisti - non tutti, sia chiaro - fanno carriera grazie alla loro rete di relazioni. Quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti molti Crisanti: "In molti Paesi i tamponi hanno funzionato" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Crisanti: "In molti Paesi i tamponi hanno funzionato"

In queste nazioni ha funzionato". Lo ha detto ai microfoni di SkyTg24 Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all'Università di Padova, commentando le parole del direttore generale aggiunto ...

Crisanti a Sky T24: “Situazione preoccupante, non si è fatto abbastanza”

Lo ha detto a SkyTg24 Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova. Crisanti: “In molti Paesi tamponi hanno funzionato” “Bisogna chiedere a Ranieri Guerra che soluzione ha lui ...

In queste nazioni ha funzionato". Lo ha detto ai microfoni di SkyTg24 Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all'Università di Padova, commentando le parole del direttore generale aggiunto ...Lo ha detto a SkyTg24 Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova. Crisanti: “In molti Paesi tamponi hanno funzionato” “Bisogna chiedere a Ranieri Guerra che soluzione ha lui ...