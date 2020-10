Credi Smart, progetto per favorire la commercializzazione delle produzioni agricole locali Gal Ponte Lama, università di Foggia, Confagricoltura Bari, Cia, Confcooperative, Aproli Bari e Tinada (Di giovedì 22 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia: Partito il progetto Credi Smart che vede capofila il GAL Ponte Lama e vanta illustri partner quali, Università di Foggia, Confagricoltura Bari, Cia, Confcooperative, Aproli Bari e Tinada. Il progetto, in linea con la legge regionale sulla filiera corta, si pone l’obiettivo di favorire la commercializzazione delle produzioni agricole locali nonché promuoverne il consumo e contrastare, allo stesso tempo, l’utilizzo di “cibi spazzatura”. Attraverso il ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia: Partito ilche vede capofila il GALe vanta illustri partner quali, Università di, Cia,. Il, in linea con la legge regionale sulla filiera corta, si pone l’obiettivo dilanonché promuoverne il consumo e contrastare, allo stesso tempo, l’utilizzo di “cibi spazzatura”. Attraverso il ...

Ultime Notizie dalla rete : Credi Smart Gal Ponte Lama, partito il progetto Credi Smart TraniLive Covid: caso positivo Casa studente Ts, attivati protocolli

Udine, 16 ott - "Credo di non poter essere smentito da alcuno quando dico che gli stessi sindacati hanno più volte non solo apprezzato, ma preso a modello la Regione Friuli Venezia Giulia per quanto s ...

Covid, Confapi Napoli: “Governo non imponga smart working a pmi”

Napoli, 21 Ottobre – «Il ricorso allo smart working è certamente una rimodulazione importante del lavoro, in questo momento di crisi sanitaria, ma non è l’unica alternativa esistente, soprattutto se p ...

